Ценой безопасности и свободы. В Херсоне активисты рисуют проукраинские граффити и распространяют листовки — фото
Активисты рисуют украинские флаги в Херсоне (Фото:t.me/yellowribbon_ru)
В Херсоне активисты рисуют проукраинские граффити и распространяют листовки, сообщило движение гражданского сопротивления Жовта стрічка в Telegram.
Активисты заявили, что они ценой безопасности и свободы продолжают работать в Херсоне.
Движение общественного сопротивления сообщило, что они маркируют здания, где может пройти так называемый «референдум» буквой «Ї», распространяют проукраинские граффити, открытки и символ Жовтої стрічки.
«Чтобы не говорили рашисты о референдуме, о мифической паспортизации — у них точно ничего не получится», — говорится в сообщении.
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