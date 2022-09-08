Ценой безопасности и свободы. В Херсоне активисты рисуют проукраинские граффити и распространяют листовки — фото 8 сентября, 14:21 Активисты рисуют украинские флаги в Херсоне (Фото:t.me/yellowribbon_ru)

В Херсоне активисты рисуют проукраинские граффити и распространяют листовки, сообщило движение гражданского сопротивления Жовта стрічка в Telegram.

Активисты заявили, что они ценой безопасности и свободы продолжают работать в Херсоне.

Фото: t.me/yellowribbon_ua

Фото: t.me/yellowribbon_ua

Фото: t.me/yellowribbon_ua

Фото: t.me/yellowribbon_ua

Фото: t.me/yellowribbon_ua

Фото: t.me/yellowribbon_ua

Фото: t.me/yellowribbon_ua

Движение общественного сопротивления сообщило, что они маркируют здания, где может пройти так называемый «референдум» буквой «Ї», распространяют проукраинские граффити, открытки и символ Жовтої стрічки.

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«Чтобы не говорили рашисты о референдуме, о мифической паспортизации — у них точно ничего не получится», — говорится в сообщении.

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