Ценой безопасности и свободы. В Херсоне активисты рисуют проукраинские граффити и распространяют листовки — фото

8 сентября, 14:21
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Активисты рисуют украинские флаги в Херсоне (Фото:t.me/yellowribbon_ru)

Активисты рисуют украинские флаги в Херсоне (Фото:t.me/yellowribbon_ru)

В Херсоне активисты рисуют проукраинские граффити и распространяют листовки, сообщило движение гражданского сопротивления Жовта стрічка в Telegram.

Активисты заявили, что они ценой безопасности и свободы продолжают работать в Херсоне.

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t.me/yellowribbon_ua
Фото: t.me/yellowribbon_ua
t.me/yellowribbon_ua
Фото: t.me/yellowribbon_ua
t.me/yellowribbon_ua
Фото: t.me/yellowribbon_ua
t.me/yellowribbon_ua
Фото: t.me/yellowribbon_ua
t.me/yellowribbon_ua
Фото: t.me/yellowribbon_ua
t.me/yellowribbon_ua
Фото: t.me/yellowribbon_ua
t.me/yellowribbon_ua
Фото: t.me/yellowribbon_ua

Движение общественного сопротивления сообщило, что они маркируют здания, где может пройти так называемый «референдум» буквой «Ї», распространяют проукраинские граффити, открытки и символ Жовтої стрічки.

Видео дня

«Чтобы не говорили рашисты о референдуме, о мифической паспортизации — у них точно ничего не получится», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/embed/GJMOCruLXOQ
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Херсон Война России против Украины

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