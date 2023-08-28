Задержана агентка РФ, она месяц корректировала удары оккупантов по Херсону 28 августа, 10:52 Предательницей оказалась местная жительница (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала российскую агентку, которая в течение месяца корректировала удары войск РФ по Херсону.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, она передавала оккупантам геолокации Сил обороны.

Предательница отслеживала места базирования и перемещения украинских военных, пыталась определять их ориентировочное количество и наличие военной техники.

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По ее координатам российские оккупанты осуществляли регулярные удары по Херсону, в том числе из Градов и шахедами.

Агенткой РФ оказалась местная жительница, которую захватчики дистанционно завербовали после деоккупации Херсона.

При обыске у нее изъяли средства связи с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Женщине сообщили о подозрении в госизмене и задержали. Предательнице грозит пожизненное заключение.

Войска РФ систематически обстреливают Херсон и область. 23 августа оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на детский сад и жилые дома областного центра. Пострадали шесть человек.

24 августа войска РФ ударили по центру Херсона, пострадали гражданские, среди них — малолетний ребенок.



