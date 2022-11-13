В Херсон вернулся популярный сервис такси 13 ноября, 02:26 Люди празднуют освобождение от оккупантов в центре Херсона, 11 ноября (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Онлайн-сервис вызова такси Uklon возобновил работу в освобожденном Херсоне.

«Наконец-то дома. Работа в Херсоне возобновлена!», — говорится в сообщении на странице компании в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Херсоне уже работают глава областной военной администрации, Национальная полиция и СБУ. С 12 ноября в городе ввели комендантский час, который будет действовать с 17:00 до 08:00.

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Также в освобожденный украинскими военными Херсон вернулось украинское телевидение и радио. Гуманитарная ситуация в городе остается сложной, но уже завозится помощь.

Кроме того, в Укрзализныце пообещали как можно быстрее восстановить железнодорожное сообщение с Херсоном.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе уже развеваются украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

В общей сложности по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже вышли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.