Украинские пограничники вернулись в места постоянной дислокации в Херсонской области 14 ноября, 13:59 Украинские пограничники вернулись в Херсон после освобождения правобережья региона (Фото:Скриншот видео ГПСУ/Telegram)

В понедельник, 14 ноября, в Херсон вернулись украинские пограничники Херсонского погранотряда.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, они будут находиться в местах своей постоянной дислокации.

Руководство Южного регионального управления и Херсонского погранотряда изучили пограничную инфраструктуру в Херсоне.

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Пограничники также подняли флаг Украины. Они продолжают выполнять свои боевые задачи.

11 ноября первые украинские военные вошли в Херсон, который более восьми месяцев находился в российской оккупации.

На следующий день в городе начала работать полиция и СБУ,

В областном центре идут работы по разминированию территорий и зданий. Там возобновили работу мобильные операторы Киевстар и Vodafonе, а также сервис такси Uklon.



