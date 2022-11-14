Украинские пограничники вернулись в места постоянной дислокации в Херсонской области
Украинские пограничники вернулись в Херсон после освобождения правобережья региона (Фото:Скриншот видео ГПСУ/Telegram)
В понедельник, 14 ноября, в Херсон вернулись украинские пограничники Херсонского погранотряда.
Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, они будут находиться в местах своей постоянной дислокации.
Руководство Южного регионального управления и Херсонского погранотряда изучили пограничную инфраструктуру в Херсоне.
Пограничники также подняли флаг Украины. Они продолжают выполнять свои боевые задачи.
11 ноября первые украинские военные вошли в Херсон, который более восьми месяцев находился в российской оккупации.
На следующий день в городе начала работать полиция и СБУ,
В областном центре идут работы по разминированию территорий и зданий. Там возобновили работу мобильные операторы Киевстар и Vodafonе, а также сервис такси Uklon.