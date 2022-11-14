Украинские пограничники вернулись в места постоянной дислокации в Херсонской области

14 ноября, 13:59
Поделиться:
Украинские пограничники вернулись в Херсон после освобождения правобережья региона (Фото:Скриншот видео ГПСУ/Telegram)

Украинские пограничники вернулись в Херсон после освобождения правобережья региона (Фото:Скриншот видео ГПСУ/Telegram)

В понедельник, 14 ноября, в Херсон вернулись украинские пограничники Херсонского погранотряда.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, они будут находиться в местах своей постоянной дислокации.

Руководство Южного регионального управления и Херсонского погранотряда изучили пограничную инфраструктуру в Херсоне.

Видео дня

Читайте также:
Украинские флаги, эмоции и слезы. Журналисты Sky News побывали в центре Херсона, освобожденного от российских оккупантов — видео

Пограничники также подняли флаг Украины. Они продолжают выполнять свои боевые задачи.

11 ноября первые украинские военные вошли в Херсон, который более восьми месяцев находился в российской оккупации.

На следующий день в городе начала работать полиция и СБУ,

https://www.youtube.com/watch?v=GUa2ab8GeYg

В областном центре идут работы по разминированию территорий и зданий. Там возобновили работу мобильные операторы Киевстар и Vodafonе, а также сервис такси Uklon.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Госпогранслужба Украины Херсон

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X