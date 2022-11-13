В Херсоне возобновила работу Специализированная военная прокуратура 13 ноября, 03:53 Военные прокуроры вошли в город 11 ноября (Фото:vppdr.gp.gov.ua)

В Херсоне после освобождения от оккупантов возобновила работу Херсонская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.

Как сообщается на ее сайте, прокуроры вошли в город 11 ноября «в постоянном тесном контакте с военными побратимами».

«В настоящее время принимаются меры по обеспечению безопасного функционирования прокуратуры на определенном месте дислокации, проводится оценка нанесенного оккупационными войсками ущерба и продолжается работа по обеспечению правопорядка в военных формированиях и защите военнослужащих», — заявили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что в Херсоне уже работают глава областной военной администрации, Национальная полиция и СБУ. С 12 ноября в городе ввели комендантский час, который будет действовать с 17:00 до 08:00.

Также в освобожденный украинскими военными Херсон вернулось украинское телевидение и радио. Гуманитарная ситуация в городе остается сложной, но уже завозится помощь.

Кроме того, в Укрзализныце пообещали как можно быстрее возобновить железнодорожное сообщение с Херсоном.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе уже развеваются украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский к вечеру подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

В общей сложности по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже вышли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.