Из Киева в Херсон отправился первый поезд после деоккупации

18 ноября, 23:53
Поделиться:
Первый поезд поехал в освобожденный Херсон (Фото:t.me/otkachenkokyiv)

Первый поезд поехал в освобожденный Херсон (Фото:t.me/otkachenkokyiv)

Вечером в пятницу, 18 ноября, из Киева в Херсон отправился первый после освобождения города поезд. Видео опубликовал Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«Первый поезд Победы отправился в Херсон», — написал он.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона. На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ по этому направлению.

Видео дня

Читайте также:
«Люди спрашивают: кто нас сдал?» Как приходит в себя после оккупации освобожденный Херсон и что волнует местных — интервью

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии , которых встретили радостные толпы местных жителей.

Ранее УЗ восстановила прямое железнодорожное сообщение по маршруту Киев - Николаев. Первый с 24 февраля поезд из Киева прибыл в Николаев 15 ноября.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Киев Укрзализныця Херсон Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X