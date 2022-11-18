Из Киева в Херсон отправился первый поезд после деоккупации 18 ноября, 23:53 Первый поезд поехал в освобожденный Херсон (Фото:t.me/otkachenkokyiv)

Вечером в пятницу, 18 ноября, из Киева в Херсон отправился первый после освобождения города поезд. Видео опубликовал Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«Первый поезд Победы отправился в Херсон», — написал он.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона. На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ по этому направлению.

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В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии , которых встретили радостные толпы местных жителей.

Ранее УЗ восстановила прямое железнодорожное сообщение по маршруту Киев - Николаев. Первый с 24 февраля поезд из Киева прибыл в Николаев 15 ноября.