Для организации псевдореферендума. В Херсоне оккупанты ожидают прибытия из РФ группы политтехнологов — разведка

14 июля, 14:30
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсоне оккупанты ожидают прибытия из РФ группы политтехнологов, сообщило Главное управление разведки Украины.

«В оккупационной администрации Херсона ожидается прибытие из РФ группы политтехнологов, которые должны организовать подготовку и проведение «референдума», — говорится на сайте ведомства.

Видео дня

По информации разведки, их планируют разместить в гостинице Бордо, которая взята под усиленную вооруженную охрану.

Читайте также:
Херсон ждет освобождения. Зверства оккупантов в селах, подготовка к «референдуму» и надписи «Слава ВСУ!» — рассказ местного жителя

В ГУР заявили, что также в Херсоне распространяется второй номер российской газеты Надднепрянская правда.

«По сравнению с первым выпуском, тираж увеличен в четыре раза — до 40 тысяч экземпляров», — заявили в ведомстве.

В разведке заявили, что среди заголовков газеты Херсон получит: паспорта, связь, российские банки, Новости СВО, Профсоюз всегда беспокоился о правах трудящихся и т. д.

https://www.youtube.com/embed/dw0Z969tLZ0

Глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Россия готовится провести псевдореферендум в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Оккупант Херсон Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Павел Барри
Вице-президент и директор Центра международной безопасности имени Брента Скоукрофта при Atlantic Council
От чуда на Днепре до трясины. Чем закончится война в Украине — четыре новых сценария

В самом начале марта, вскоре после вторжения России в Украину, мы изложили четыре сценария развития войны. Четыре месяца спустя мы пересматриваем все варианты

14 июля, 09:35
Мнения
Алексей Данилов на острове Змеиный в августе 2021 года (Фото:Алексей Данилов/Facebook)
«В РФ нервничают из-за успехов ВСУ» /
Разговор с Даниловым — об освобождении Украины, точке невозврата в войне и скандальной публикации в FT
14 июля, 08:39
События
Как не откладывать свою тренировку (Фото:Chander R/Unsplash)
Если уже ничего не помогает /
Пять способов заставить себя заняться спортом
14 июля, 07:00
Фитнес
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X