Для организации псевдореферендума. В Херсоне оккупанты ожидают прибытия из РФ группы политтехнологов — разведка 14 июля, 14:30 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Херсоне оккупанты ожидают прибытия из РФ группы политтехнологов, сообщило Главное управление разведки Украины.

«В оккупационной администрации Херсона ожидается прибытие из РФ группы политтехнологов, которые должны организовать подготовку и проведение «референдума», — говорится на сайте ведомства.

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По информации разведки, их планируют разместить в гостинице Бордо, которая взята под усиленную вооруженную охрану.

В ГУР заявили, что также в Херсоне распространяется второй номер российской газеты Надднепрянская правда.

«По сравнению с первым выпуском, тираж увеличен в четыре раза — до 40 тысяч экземпляров», — заявили в ведомстве.

В разведке заявили, что среди заголовков газеты Херсон получит: паспорта, связь, российские банки, Новости СВО, Профсоюз всегда беспокоился о правах трудящихся и т. д.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Россия готовится провести псевдореферендум в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.

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