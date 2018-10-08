В Генштабе назвали самозащитой стрельбу в кафе Киева с участием военных

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обнародовали свою версию конфликта с участием трех военнослужащих в одном из кафе Дарницкого района Киева.

По данным Генштаба, конфликт спровоцировал охранник кафе, который "безосновательно обвинил военнослужащих в якобы нежелании оплатить счет за заказ". Чтобы избежать ссоры, военные рассчитались наперед.

"Конфликт имел продолжение в 4.20, когда военнослужащие оставляли заведение, на улице их ожидала группа гражданских, в количестве восемь человек, которые хотели "выяснить отношения", - говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что молодые люди первыми напали на военнослужащих, в результате два офицера получили телесные повреждения. После чего военнослужащий выстрелил в сторону гражданских из травматического пистолета Форт-12.

Отмечается, что офицер "был вынужден" применить оружие "для защиты себя, жизни и здоровья товарищей".

Предварительно проведенный анализ установил, что военнослужащие не находились в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что в ночь на 6 октября в Киеве возле кафе L`Kafa на Позняках произошел конфликт с применением огнестрельного оружия, в результате пострадали двое охранников заведения.

В военной прокуратуре сообщили, что во время конфликта и драки с группой гражданских лиц майор ВСУ открыл огонь из личного травматического пистолета Форт-12, в результате чего травмированы двое гражданских.