В Генпрокуратуре объяснили происхождение "краденой военной техники" в Житомирской области

Обнаруженная в Новоград-Волынском районе Житомирской области техника военного назначения не является боевой или военной, ее не завезли из зоны АТО, сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

"Техника, о которой идет речь, не является боевой и вообще не является военной. Среди указанной техники 196 единиц демилитаризованной, из которых 93 - автомобили и тягачи, 98 - прицепы, кунги и цистерны, 4 единицы БТР и 1 - БРДМ", - сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

По его словам, на технику наложен арест в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В ГПУ сообщили, что 17 единиц изъятой техники были проданы как избыточное имущество ВСУ в течение 2013-2016 годов. Об этом свидетельствуют официальные документы об отчуждении.

"Проведенными обзорами установлено, что около 30% техники, а именно 72 единицы, реализовывались Управлением учета избыточного военного имущества ВСУ коммерческим структурам через уполномоченное государственное предприятие", - добавил Лысенко.

По его словам, технику без номеров узлов и агрегатов отправили на криминалистическую экспертизу.

Владельцем изъятой техники оказался частный предприниматель. У него изъяли договоры, доверенности и другие документы по купле-продаже техники за последние 6-8 лет. Следствие считает, что в настоящее время нет оснований для его задержания.

Напомним, что в Нацполиции сообщили об обнаружении в Житомирской области около 200 единиц краденой военной техники. Выйти на схему хищения спецтехники удалось в ходе расследования обстоятельств повреждения магистрального нефтепровода Дружба.