«Эффективный помощник». В Харьковскую область прибыла самая большая машина для разминирования Armtrac 400 27 октября, 18:30 Armtrac 400 (Фото:United 24)

В Харьковскую область прибыла самая большая машина для разминирования Armtrac 400. Она стала первой в Украине.

Armtrac 400 приобрели благодаря пожертвованиям доноров со всего мира, осуществленных через платформу United 24.

Во время презентации журналисты увидели работу Armtrac, в частности показательный взрыв взрывоопасного снаряда. Также сотрудники ГСЧС продемонстрировали, какие снаряды изымают саперы. Среди находящихся в Харьковской области есть запрещенные международной конвенцией противопехотные мины типа ПОМ-3 и мины-бабочки.

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«Armtrac 400 — самое крупное и эффективное в своем классе транспортное средство для разминирования. Он стал первым масштабным приобретением в этом направлении United 24. Пока мы продолжаем сбор на второй Armtrac 400 вместе с главным сапером страны Патроном и призываем всех присоединяться», — заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Armtrac 400 / Фото: United 24

Для тренировочных работ на Armtrac 400 привлекли британских инструкторов, которые учили украинских взрывотехников обращаться с разными видами взрывоопасных предметов.

«Каждый день взрывотехники ГСЧС обезвреживают от 1000 до 1500 боеприпасов. В первую очередь Armtrac 400 поможет нам сохранять жизнь гражданских граждан и жизнь спасателей, постоянно рискующих подорваться на мине во время своей работы. Теперь люди, которым приходится разминировать огромные территории Харьковской области, получат эффективного помощника», — сказал глава ГСЧС Украины Сергей Крук.

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Трехметровый гидравлический ротор позволяет зачищать более 2400 кв. м территории в час, обезвреживая взрывоопасные остатки на глубине 55 см, а надежная конструкция защищает машину от противотанковых мин весом до 10 кг.

Armtrac 400 / Фото: United 24

Главным преимуществом Armtrac 400 является дистанционное управление с расстояния до 800 м, что гарантирует оператору полную безопасность. Управлять средством можно и вручную — внутри бронированной и звукоизолированной кабины.

Стоимость приобретенного Armtrac 400 — 18 167 723 гривен.