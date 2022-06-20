В Харьковской области готовимся к любым сценариям — Синегубов 20 июня, 22:49 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий в Харьковской области возле уничтоженной российской военной техники, 16 июня (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Украинские военнослужащие проводят подготовку к возможному новому наступлению России на Харьков.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он подчеркнул, что Харьков и область являются «принципиальными» для врага.

«С 24 февраля мы четко понимаем, что Харьков и область для врага принципиальны, особенно учитывая то, как мы его здесь встретили. И мы делаем все возможное, чтобы быть готовыми к любым сценариям», — подчеркнул чиновник.

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По его словам, у украинских военных, которые находятся в Харьковской области, хватает мотивации, духа и умений для того, чтобы оттеснять врага от областного центра.

20 июня президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска пытаются собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков.

15 июня начальник штаба спецподразделения KRAKEN полка специального назначения Азов Константин Немичев заявил, что в Харьковской области враг постоянно увеличивает свои силы. В то же время нет ощутимых прорывов, украинские защитники держат позиции.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович 18 июня сказал, что российские войска проводят попытки контрнаступления в Харьковской области и увеличивают обстрелы Харькова.

Президент Владимир Зеленский в обращении 19 июня говорил, что оккупанты накапливают силы в направлении Харькова и Запорожья.

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