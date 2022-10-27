Подрыв пиротехников на мине под Изюмом: пятеро пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии 27 октября, 14:29 Харьковская область (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Пятеро пиротехников, которые в среду, 26 октября, подорвались на мине в Харьковской области, находятся в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщила Харьковская ОВА в Telegram.

В ведомстве добавили, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В ОВА заявили, что пятеро пострадавших находятся в крайне тяжелом, но стабильном состоянии.

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«У двух из них — ампутации конечностей, еще у двух — многочисленные переломы, один с черепно-мозговой травмой», — говорится в сообщении.

Один пострадавший получил легкие ранения и лечится амбулаторно. Все они в возрасте до 30 лет.

В среду, 26 октября в Изюмском районе на предварительно противотанковой мине подорвался автомобиль пиротехников ГСЧС. Один человек погиб, шестеро получили ранения.

