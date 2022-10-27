Подрыв пиротехников на мине под Изюмом: пятеро пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии
Харьковская область (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)
Пятеро пиротехников, которые в среду, 26 октября, подорвались на мине в Харьковской области, находятся в крайне тяжелом состоянии.
Об этом сообщила Харьковская ОВА в Telegram.
В ведомстве добавили, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.
В ОВА заявили, что пятеро пострадавших находятся в крайне тяжелом, но стабильном состоянии.
«У двух из них — ампутации конечностей, еще у двух — многочисленные переломы, один с черепно-мозговой травмой», — говорится в сообщении.
Один пострадавший получил легкие ранения и лечится амбулаторно. Все они в возрасте до 30 лет.
В среду, 26 октября в Изюмском районе на предварительно противотанковой мине подорвался автомобиль пиротехников ГСЧС. Один человек погиб, шестеро получили ранения.