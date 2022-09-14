Расследование военных преступлений РФ: на освобожденных территориях Харьковской области заработают мобильные следственно-прокурорские группы

14 сентября, 14:33
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В Харьковской области расследуют военные преступления оккупантов (Фото:t.me/pgo_gov_ru)

В Харьковской области расследуют военные преступления оккупантов (Фото:t.me/pgo_gov_ru)

На освобожденных от оккупантов территориях Харьковской области заработают мобильные следственно-прокурорские группы.

Об этом сообщил Офис генпрокурора в Telegram.

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что после освобождения территорий появляется ужасная картина того, что делали оккупанты, в частности, в Харьковской области.

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«Фактически сейчас такие города, как Балаклея, Изюм становятся в один ряд с Бучей, Бородянкой, Ирпенем. Теми городами, где уже были зафиксированы и расследуются многочисленные военные преступления и преступления против основ нацбезопасности», — сказал он.

По его словам, для повышения эффективности расследования были созданы мобильные следственно-прокурорские группы.

«Сочетание специалистов разного направления, их скоординированные действия позволят более качественно расследовать военные и другие международные преступления», - сказал он.

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В Харьковской области будут работать 23 таких мобильных следственно-прокурорских группы. В состав войдут работники прокуратуры, СБУ, Национальной полиции, взрывотехники и другие эксперты. Они будут проводить обзоры разрушенных объектов гражданской инфраструктуры и заниматься фактами убийств местных жителей.

Кроме этого образованы пять так называемых «тематических групп». Их задача заниматься исключительно фактами пыток местных жителей, а также поиском расположения штабов или командных пунктов российских военных на освобожденных территориях.

В Харьковской области украинским военным удалось освободить около 40 населенных пунктов, включая Балаклею, Купянск и Изюм. 11 сентября флаг Украины появился над Волчанском. Населенный пункт находится в трех километрах от границы с РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=Z-yoNEsOyig&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Харьковская область Офис генерального прокурора Война России против Украины

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