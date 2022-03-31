ВСУ захватили в плен сразу шесть оккупантов, прятавшихся в развалинах дома — видео

31 марта, 10:28
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Оккупанты были вынуждены сдаться под угрозой уничтожения (Фото:Коллаж НВ)

Оккупанты были вынуждены сдаться под угрозой уничтожения (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные захватили в Харьковской области сразу шесть оккупантов из так называемой «ДНР».

Соответствующее видео они обнародовали в соцсетях.

Война России против Украины — главные события 31 марта

На нем видно, что оккупанты пытались спрятаться от ВСУ в подвале одного из разрушенных домов, однако перспектива погибнуть от брошенной туда гранаты заставила их выбраться наружу.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   ДНР Российская агрессия Харьковская область Пленные Война России против Украины

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