ВСУ захватили в плен сразу шесть оккупантов, прятавшихся в развалинах дома — видео 31 марта, 10:28 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты были вынуждены сдаться под угрозой уничтожения (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные захватили в Харьковской области сразу шесть оккупантов из так называемой «ДНР».

Соответствующее видео они обнародовали в соцсетях.

Война России против Украины — главные события 31 марта



На нем видно, что оккупанты пытались спрятаться от ВСУ в подвале одного из разрушенных домов, однако перспектива погибнуть от брошенной туда гранаты заставила их выбраться наружу.

Видео дня

18+

Six POW from DNR.

Kharkiv oblast.

896/ pic.twitter.com/mTMQ8X4hAu — 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔞𝔡 𝔇𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 (@TheDeadDistrict) March 31, 2022

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