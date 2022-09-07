ВСУ захватили на Харьковском направлении подполковника российской армии — видео 7 сентября, 15:09 Где именно был захвачен подполковник российской армии, не уточняется (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Во время контрнаступательной операции на Харьковском направлении украинские военные захватили в плен оккупантов, среди которых оказался подполковник российской армии.

Соответствующее видео в среду, 7 сентября, опубликовал у себя в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан.

В то же время, где именно были сняты обнародованные кадры, не уточняется.

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ВСУ продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о контрнаступлении стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

Кроме того, украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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