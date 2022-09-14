В Харьковской области задержали военного РФ, которого оккупанты «забыли» при отступлении 14 сентября, 13:32 Задержанного военного РФ оккупанты «забыли» при отступлении из Харьковской области (Фото:Handout via REUTERS)

На освобожденной территории Харьковской области задержали российского военного, которого оккупационная армия РФ забыла при отступлении.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований в Telegram.

По данным ведомства, жителя Московской области задержали, когда тот прятался в районе села Шевченково Купянского района.

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«Его забыли забрать с собой оккупанты, когда бежали во время наступления Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.

Военный РФ признался, что пошел воевать против Украины ради денег. Ему обещали четыре тысячи российских рублей за каждый день службы. Задержанный подписал контракт с российской армией 6 сентября, а уже 7 сентября его подразделение разбили ВСУ.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.

13 сентября заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября защитники Украины освободили 3 800 квадратных километров в Харьковской области — более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч украинцев. Она уточняла, что реальное количество освобожденных населенных пунктов почти в два раза больше.

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