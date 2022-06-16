ГБР задержало полицейского-коллаборанта, прятавшегося после отступление ВС РФ по селам Харьковской области

16 июня, 16:53
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Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы (Фото:ГБР)

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы (Фото:ГБР)

В Харьковской области задержали бывшего правоохранителя, который после вторжения российских войск перешел на их сторону.

Об этом в четверг, 16 июня, сообщили в Госбюро расследований.

Во время оккупации ВС РФ поселка Шевченково Купянского района злоумышленник призывал местных жителей не оказывать сопротивления, а напротив, вступать в ряды так называемой «полиции», подконтрольной захватчикам.

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Кроме того, он помогал военнослужащим РФ восстанавливать поврежденную в боях технику.

https://www.youtube.com/embed/fhAP_2i7xo0

После отступления оккупантов на северном направлении коллаборант начал скрываться от правосудия в селах на территории региона, пока не его след не вышли сотрудники ГБР.

Согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Полиция Коллаборант Государственное бюро расследований (ГБР) Война России против Украины

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