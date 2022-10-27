СБУ задержала в Харьковской области депутата-коллаборанта
Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)
В Харьковской области задержан один из депутатов Купянскойго райсовета, содействовавшего российским захватчикам.
Об этом в четверг, 27 октября, сообщили в Службе безопасности Украины.
Будучи генеральным директором местного молочно-консервного комбината, во время оккупации региона коллаборант реорганизовал его работу в пользу страны-агрессора.
Таким образом, он обеспечил регулярную поставку промышленных объемов молочной продукции для нужд РФ.
Только по одному «договору поставки» его предприятие отгрузило в захваченный Луганск до 20 тысяч единиц товара на сумму около миллиона гривен.
Во время обысков по местам нахождения депутата правоохранители обнаружили:
- документы с доказательствами сотрудничества с агрессором;
- карты российских банков;
- более полумиллиона рублей наличными, полученных преступным путем.
На данное время задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111−2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины (от 10 до 12 лет) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, проверяется его возможная причастность к сбору и передаче РФ разведданных о местах дислокации и перемещении Сил обороны на восточном направлении.