СБУ задержала в Харьковской области депутата-коллаборанта 27 октября, 10:12 Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

В Харьковской области задержан один из депутатов Купянскойго райсовета, содействовавшего российским захватчикам.

Об этом в четверг, 27 октября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Будучи генеральным директором местного молочно-консервного комбината, во время оккупации региона коллаборант реорганизовал его работу в пользу страны-агрессора.

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Таким образом, он обеспечил регулярную поставку промышленных объемов молочной продукции для нужд РФ.

Только по одному «договору поставки» его предприятие отгрузило в захваченный Луганск до 20 тысяч единиц товара на сумму около миллиона гривен.

Во время обысков по местам нахождения депутата правоохранители обнаружили:

документы с доказательствами сотрудничества с агрессором;

карты российских банков;

более полумиллиона рублей наличными, полученных преступным путем.

На данное время задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111−2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины (от 10 до 12 лет) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, проверяется его возможная причастность к сбору и передаче РФ разведданных о местах дислокации и перемещении Сил обороны на восточном направлении.