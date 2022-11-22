СБУ задержал чиновника Укрзализныци, помогавшего РФ вывозить краденное украинское зерно

22 ноября, 16:00
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Злоумышленник также контролировали передвижения эшелонов с военной техникой РФ (Фото:СБУ)

Злоумышленник также контролировали передвижения эшелонов с военной техникой РФ (Фото:СБУ)

В Харьковской области разоблачила чиновника Укрзализныци, который, руководя стратегически важным железнодорожным узлом в Купянске, помогал российским оккупантам поддерживать железнодорожное сообщение с РФ.

Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Среди прочего, злоумышленник вместе и еще одним своим сообщником контролировали передвижения российских эшелонов с военной техникой и боеприпасами.

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Кроме того, они также содействовали вывозу в РФ украденного оккупантами украинского зерна.

После освобождения региона от российских захватчиков один из коллаборантов успел сбежать в Россию, а второй был задержан СБУ.

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В отношении него начато уголовное производство по ч. 4 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность) УК Украины (от трех до пяти лет лишения свободы).

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Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Укрзализныця Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Харьковская область Мародерство Зерно Коллаборант Война России против Украины

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