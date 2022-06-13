СБУ задержала агента ФСБ в Харьковской области — видео
Злоумышленника задержали во время выполнения им очередного задания (Фото:Скриншот видео СБУ)
В Харьковской области задержали агента ФСБ РФ, который передавал противнику сведения о ВСУ.
Об этом в понедельник, 13 июня, сообщили в Службе безопасности Украины, опубликовав видео с его захватом.
Злоумышленник контактировал со своими кураторами через интернет, передавая координаты блокпостов и военных укреплений.
Оперативники СБУ задержали пособника оккупантов, во время выполнения им очередного задания российской спецслужбы.
Согласно ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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