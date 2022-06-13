СБУ задержала агента ФСБ в Харьковской области — видео

13 июня, 12:38
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Злоумышленника задержали во время выполнения им очередного задания (Фото:Скриншот видео СБУ)

Злоумышленника задержали во время выполнения им очередного задания (Фото:Скриншот видео СБУ)

В Харьковской области задержали агента ФСБ РФ, который передавал противнику сведения о ВСУ.

Об этом в понедельник, 13 июня, сообщили в Службе безопасности Украины, опубликовав видео с его захватом.

Злоумышленник контактировал со своими кураторами через интернет, передавая координаты блокпостов и военных укреплений.

Видео дня

Оперативники СБУ задержали пособника оккупантов, во время выполнения им очередного задания российской спецслужбы.

Согласно ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1536273908134989824
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Шпионаж Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Харьковская область ФСБ Агент Война России против Украины

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