СБУ задержала агента ФСБ в Харьковской области — видео 13 июня, 12:38 Цей матеріал також доступний українською Злоумышленника задержали во время выполнения им очередного задания (Фото:Скриншот видео СБУ)

В Харьковской области задержали агента ФСБ РФ, который передавал противнику сведения о ВСУ.

Об этом в понедельник, 13 июня, сообщили в Службе безопасности Украины, опубликовав видео с его захватом.

Злоумышленник контактировал со своими кураторами через интернет, передавая координаты блокпостов и военных укреплений.

Видео дня

Оперативники СБУ задержали пособника оккупантов, во время выполнения им очередного задания российской спецслужбы.

Согласно ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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