На Харьковском направлении ВСУ в ближайшие дни или недели продвинутся к границе с РФ — Институт США по изучению войны 8 мая, 12:35 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие ведут огонь из самоходной гаубицы 2С1 Гвоздика в Харьковской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинское контрнаступление к северо-востоку от Харькова значительно продвинулось, вероятно, в ближайшие дни или недели войска дойдут до границы с Россией.



Война России против Украины — главные события 8 мая

Об этом говорится в анализе американского Института по изучению войны (ISW) от 7 мая.

Отмечается, что российские силы могут проводить ограниченный отход перед лицом успешных атак со стороны ВСУ. Как сообщается, войска РФ разрушили три моста, чтобы замедлить продвижение украинских защитников.

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«Армии обычно разрушают мосты только в том случае, если они в основном решили, что в ближайшее время не будут пытаться пересечь реку в другом направлении. Поэтому маловероятно, что в ближайшем будущем российские силы начнут операции по возвращению освобожденных украинскими войсками северо-восточных окраин Харькова», — говорится в сообщении.

Украинское наступление, вероятно, направлено на то, чтобы вытеснить российские войска из зоны досягаемости артиллерийского огня в районе Харькова и выйти к границе Белгородской области России.

Как ранее прогнозировал ISW, украинское контрнаступление вынуждает российские подразделения, предназначенные для развертывания в других местах, передислоцироваться на харьковский фронт, чтобы остановить украинские атаки. Учитывая нынешние темпы продвижения украинских войск, российские силы могут быть не в состоянии предотвратить выход украинских войск к границе с Россией, даже с дополнительным подкреплением.

Украинские силы не угрожают напрямую российским коммуникациям с Изюмом, но контрнаступление демонстрирует многообещающие возможности и может создать условия для дальнейших наступательных операций на северо-востоке Харьковской области, добавляют американские аналитики.

Напомним, 7 мая результате наступления подразделений Вооруженных Сил Украины российские войска потеряли контроль над населенным пунктом Циркуны Харьковской области.

6 мая защитники Украины в результате наступления возобновили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и частью села Черкасские Тишки в Харьковской области.

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