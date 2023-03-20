В Харьковской области украинские пограничники уничтожили взводный опорный пункт оккупантов — видео 20 марта, 13:51 Украинские пограничники уничтожили взводный опорный пункт оккупантов (Фото:dpsu.gov.ua)

На Купянском направлении в Харьковской области украинские пограничники уничтожили взводный опорный пункт российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы в понедельник, 20 марта.

«На днях аэроразведчики Госпогранслужбы обнаружили кучу мусора. Далее обнаружили, что мусор шевелится. Ну и чтобы мусор не расползался с этой кучи — откорректировали арту», — говорится в сообщении.

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В ведомстве заявили, что в результате слаженных действий аэроразведчиков и артиллерийского подразделения был уничтожен взводный опорный пункт с боекомплектом.

По данным Генштаба за минувшие сутки в Украине ликвидировали около 700 российских оккупантов. Всего в полномасштабной войне РФ потеряла более 165 тысяч своих военных.