В Харьковской области украинские пограничники уничтожили взводный опорный пункт оккупантов — видео

20 марта, 13:51
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Украинские пограничники уничтожили взводный опорный пункт оккупантов (Фото:dpsu.gov.ua)

Украинские пограничники уничтожили взводный опорный пункт оккупантов (Фото:dpsu.gov.ua)

На Купянском направлении в Харьковской области украинские пограничники уничтожили взводный опорный пункт российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы в понедельник, 20 марта.

«На днях аэроразведчики Госпогранслужбы обнаружили кучу мусора. Далее обнаружили, что мусор шевелится. Ну и чтобы мусор не расползался с этой кучи — откорректировали арту», — говорится в сообщении.

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В ведомстве заявили, что в результате слаженных действий аэроразведчиков и артиллерийского подразделения был уничтожен взводный опорный пункт с боекомплектом.

По данным Генштаба за минувшие сутки в Украине ликвидировали около 700 российских оккупантов. Всего в полномасштабной войне РФ потеряла более 165 тысяч своих военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Харьковская область Купянск Война России против Украины

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