В Харьковской области украинские пограничники уничтожили взводный опорный пункт оккупантов — видео
Украинские пограничники уничтожили взводный опорный пункт оккупантов (Фото:dpsu.gov.ua)
На Купянском направлении в Харьковской области украинские пограничники уничтожили взводный опорный пункт российских оккупантов.
Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы в понедельник, 20 марта.
«На днях аэроразведчики Госпогранслужбы обнаружили кучу мусора. Далее обнаружили, что мусор шевелится. Ну и чтобы мусор не расползался с этой кучи — откорректировали арту», — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что в результате слаженных действий аэроразведчиков и артиллерийского подразделения был уничтожен взводный опорный пункт с боекомплектом.
По данным Генштаба за минувшие сутки в Украине ликвидировали около 700 российских оккупантов. Всего в полномасштабной войне РФ потеряла более 165 тысяч своих военных.