Истребитель и три бомбардировщика. В Харьковской области ВСУ уничтожили четыре самолета оккупантов — глава ОВА 31 марта, 22:50 Цей матеріал також доступний українською Обломки российского самолета (иллюстративное фото) (Фото:ООС via Facebook)

ВСУ уничтожили четыре самолета оккупантов в Харьковской области, сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов во время брифинга.

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«Наши вооруженные силы сегодня над Харьковской областью сбили четыре вражеские самолета», — подчеркнул он.

Были сбиты один истребитель и три бомбардировщика, уточнил Синегубов в сообщении в Тelegram.

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Синегубов добавил, что продолжаются бои за Изюм, и в этом направлении ВСУ удерживают позиции. Также днем, по его словам, оккупанты попали ракетой недалеко от центра Харькова.

«В одном из населенных пунктов рядом с Изюмом мы эвакуировали около 2500 человек. Делаем это для того, чтобы предотвратить возможные неблагоприятные последствия. Это не значит, что мы теряем позиции, мы действуем на несколько шагов вперед. Благодаря ВСУ эвакуация прошла без обстрелов», — отмечается в сообщении Синегубова.

По данным Генштаба всего с начала войны украинская армия уничтожила более 135 самолетов оккупантов.

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