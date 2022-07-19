Летела из Белгорода. В Харьковской области ВСУ сбили российскую ракету — фото 19 июля, 18:40 Оккупанты совершили обстрел с территории Белгорода примерно в 4 утра (Фото:Сергій Болвінов/Facebook)

Украинские силы сбили российскую ракету в Харьковской области, сообщил замначальника Нацполиции области Сергей Болвинов.

«Следователями обнаружена ракета, которой рашисты пытались обстрелять Харьковскую область. ВСУ сбили эту ракету в области», — написал он в Facebook.

Болвинов уточнил, что оккупанты совершили обстрел с территории Белгорода примерно в 4 утра. По маркировке ракеты он предположил, что это зенитная управляемая ракета 5В55, ЗРК С300. На месте находки ведутся следственные действия, добавил он.

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Россияне обстреливают Харьков каждый день. Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов говорил, что украинские силы должны отбросить войска РФ как можно дальше и выстроить современную линию обороны, чтобы защитить Харьков от российских РСЗО.

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