Летела из Белгорода. В Харьковской области ВСУ сбили российскую ракету — фото

19 июля, 18:40
Оккупанты совершили обстрел с территории Белгорода примерно в 4 утра (Фото:Сергій Болвінов/Facebook)

Оккупанты совершили обстрел с территории Белгорода примерно в 4 утра (Фото:Сергій Болвінов/Facebook)

Украинские силы сбили российскую ракету в Харьковской области, сообщил замначальника Нацполиции области Сергей Болвинов.

«Следователями обнаружена ракета, которой рашисты пытались обстрелять Харьковскую область. ВСУ сбили эту ракету в области», — написал он в Facebook.

Болвинов уточнил, что оккупанты совершили обстрел с территории Белгорода примерно в 4 утра. По маркировке ракеты он предположил, что это зенитная управляемая ракета 5В55, ЗРК С300. На месте находки ведутся следственные действия, добавил он.

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https://www.youtube.com/embed/4_ELlrJ9310
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Харьковская область Ракета Нацполиция

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