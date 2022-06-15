Оккупанты постоянно наращивают силы в Харьковской области — Азов 15 июня, 01:30 Цей матеріал також доступний українською Бойцы Азова (Фото:t.me/natsionalKharkiv)

В Харьковской области враг постоянно увеличивает свои силы. В то же время нет ощутимых прорывов, украинские защитники держат позиции.

Об этом заявил начальник штаба спецподразделения KRAKEN полка специального назначения Азо Константин Немичев в Эспрессо.

«Они понимают, что проседают, теряют личный состав, поэтому на севере враг усиливается. Заходят новые батальоны, и они пытаются штурмовать. Но мы держим позиции. Если брать Изюмское направление, ближе к Старому Салтову, то там тоже идет усиление. Но наши Вооруженные силы удерживают позиции, пытаются отражать эти атаки и идти в контрнаступление», — сказал Немичев.

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Он отметил, что на Изюмское направление Россия бросает все новые силы из числа кадровых военных, принудительно мобилизованных из так называемых "Л/ДНР" все меньше, однако значимых прорывов захватчики все равно не имеют.

Немичев отметил, что его подразделение потеряло от вражеского огня уже много беспилотников. Однако воздушную разведку проводят, потому что она позволяет эффективно отрабатывать артиллерии.

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