Число постоянно увеличивается. В Харьковской области войска РФ обустроили морг и свозят в него трупы своих солдат

19 июля, 11:37
Последствия обстрела (Фото:Боровский поселковый совет/Facebook)

Последствия обстрела (Фото:Боровский поселковый совет/Facebook)

На территории одного из сельскохозяйственных предприятий Боровой, Харьковской области российские оккупанты обустроили морг, куда свозят трупы своих военных.

Об этом сообщает Боровский поселковый совет в Facebook.

«На территории одного из сельскохозяйственных предприятий Боровой оккупанты обустроили морг, куда свозят трупы своих военных», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что количество убитых постоянно увеличивается, поскольку россияне ежедневно теряют своих солдат в боях как в соседних Луганской и Донецкой областях, так и в тылу захваченных территорий.

https://www.youtube.com/watch?v=PN1JFNMMaaE
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Харьковская область Война России против Украины

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