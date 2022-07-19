Число постоянно увеличивается. В Харьковской области войска РФ обустроили морг и свозят в него трупы своих солдат 19 июля, 11:37 Последствия обстрела (Фото:Боровский поселковый совет/Facebook)

На территории одного из сельскохозяйственных предприятий Боровой, Харьковской области российские оккупанты обустроили морг, куда свозят трупы своих военных.

Об этом сообщает Боровский поселковый совет в Facebook.

«На территории одного из сельскохозяйственных предприятий Боровой оккупанты обустроили морг, куда свозят трупы своих военных», — говорится в сообщении.



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В ведомстве добавили, что количество убитых постоянно увеличивается, поскольку россияне ежедневно теряют своих солдат в боях как в соседних Луганской и Донецкой областях, так и в тылу захваченных территорий.

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