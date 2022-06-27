В Харьковской области оккупанты обстреляли эвакуационную колонну автобусов с мирными людьми, есть пострадавшие
Результаты вражеского обстрела (Фото:t.me/gusarov_pechi)
В понедельник, 27 июня, в Харьковской области оккупанты обстреляли колонну автобусов с мирными людьми, есть пострадавшие.
Об этом сообщил Печенежский поселковый председатель Александр Гусаров в Telegram.
«Понедельник, которого так ждали бегущие с временно оккупированных территорий люди, оказался не хорошим днем и очень условным "зеленым коридором", - написал он.
По его словам, при эвакуации людей через Печенеги российские войска обстреляли поселок и колонну автобусов с мирными людьми.
«К счастью, сегодня все обошлось без человеческих жертв. Есть пострадавшие. Житель поселка, человек за 90 лет, переживший Вторую Мировую войну, получил ранение», - написал он.
Гусаров заявил, что разрушены несколько жилых домов.
"Также взрывы вызвали пожар в двух домовладениях. В настоящее время помощь жителям оказывают спасатели и медицинские работники», - написал он.
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