В Харьковской области оккупанты обстреляли населенные пункты Дергачевщины из тяжелого вооружения — глава ОТГ

31 мая, 11:46
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Оккупанты пытаются восполнить потери в Харьковской области (Фото:Генштаб)

Оккупанты пытаются восполнить потери в Харьковской области (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки 30 мая оккупанты обстреляли Дергачи и Безруки в Харьковской области из реактивных систем залпового огня, погибших и раненых среди населения нет.

Об этом 31 мая сообщил глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко Facebook.

«За прошедшие сутки ситуация в общине оставалась стабильно напряженной. Оккупанты обстреливали Дергачи и Безруки из реактивных систем залпового огня, били по Прудянке, Слатиному, Русской Лозовой, Питомнику, Дементьевке из танков и артиллерии. Информация о жертвах и раненых среди граждан суток к нам не поступало», — написал он.

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Как сообщает Задоренко, россияне полностью контролируют Казачелопанский и Проходовский старостаты, большую часть Токаровского округа. Поселок Новое Русско-Лозовского старостата находится в «серой зоне».

Глава ОТГ отмечает, что в Цуповке продолжаются ожесточенные бои, через несколько месяцев оккупанты почти полностью уничтожили это село.

В результате обстрела Харькова 30 мая ранены трое мирных жителей, в том числе 16-летний парень.

Редактор: Елена Басараб

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