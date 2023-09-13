В Харьковской области военком продавал уклонистам фейковые справки о непригодности 13 сентября, 16:53 Задержание подозреваемого (Фото:СБУ)

В Харьковской области задержали начальника районного военкомата, который продавал потенциальным призывникам поддельные справки о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, подозреваемый предлагал потенциальным уклонистам решить вопрос с организацией незаконной переправки за границу.

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Также уточняется, что чиновник привлекал своих сообщников из местной военно-врачебной комиссии, которые записывали клиентам «тяжелые диагнозы».

В сентябре 2022 года полковник подписал и выдал военнообязанному поддельное временное удостоверение с отметкой о непригодности к военной службе с исключением его с воинского учета без фактического прохождения им военно-врачебной комиссии.

За выдачу этого документа подозреваемый получил 8 тысяч долларов.

При процессуальном руководстве Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона начальнику одного из РТЦК и СП Харьковской области сообщено о подозрении в содействии организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и служебном подлоге (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366 УК Украины).