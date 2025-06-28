В Харьковской области в результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое детей

В селе Ставище Купянского района Харьковской области в результате взрыва неизвестного предмета двое детей 12 и 15 лет получили ранения, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в субботу, 28 июня.

Предварительно, сдетонировал неизвестный предмет, который ребята нашли возле двора.

12-летний ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, 15-летний подросток — ожог кисти, детей госпитализировали. На месте работают экстренные службы, добавили в ОВА.

В марте премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что сейчас 139 тыс. кв. км (или 23%) территории Украины остается потенциально заминированной. Над разминированием работают 84 сертифицированных оператора, задействовано 225 разминирующих машин.

В мае под Изюмом на Харьковщине погиб бывший солдат австралийской армии, который работал в гуманитарной организации по разминированию Украины.