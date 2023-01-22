Оккупанты обстреляли Харьковскую область, поврежден молочно-консервный комбинат, есть раненый

22 января, 10:13
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Последствия обстрела Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Последствия обстрела Харьковской области (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

За субботу, 21 января, российская армия продолжала обстреливать Харьковскую область. В селе Ветеринарное было ранено 46-летнего гражданского. В селе Каменка двое мужчин взорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"Враг продолжает обстреливать гражданское население пограничных городов и сел Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области", - написал он.

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Отмечается, что за прошедшие сутки зафиксированы удары по Купянску, Волчанску, Двухлетней, Ветеринарному и другим населенным пунктам Харьковской области.

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По данным Синегубова, в Купянске поврежден молочно-консервный комбинат и два частных дома. В Волчанске разрушены частные застройки. В селе Ветеринарное ранение получил и был госпитализирован 46-летний гражданский мужчина.

Глава ОВА отметил, что в области продолжается гуманитарное разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 14 взрывоопасных устройств. Впрочем, от мин и неразорвавшихся боеприпасов продолжают страдать мирные жители – в с. Каменка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве взорвались двое мужчин 49 и 50 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести.

https://www.youtube.com/embed/92Q7L-Ev3w4
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Харьковская область Завод Олег Синегубов Пострадавшие Война России против Украины

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