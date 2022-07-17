Россия обстреляла поселок Печенеги в Харьковской области — один человек погиб, еще один ранен 17 июля, 22:43 Воронка от снаряда в Печенегах Харьковской области, 17 июля (Фото:Олександр Гусаров, Печенізький селищний голова via Telegram)

В 19:30 17 июля Россия обстреляла поселок Печенеги Харьковской области, в результате чего, по предварительной информации, погиб мужчина 1984 года рождения и еще один мужчина был ранен.

Об этом сообщил Печенежский поселковый голова Александр Гусаров в своем Telegram-канале. Он также опубликовал фото и видео с места обстрела.

«Обстрелы, которые сегодня унесли жизни человека, могут повториться в любой момент. Очень прошу вас — будьте внимательны и осторожны, держитесь возле укрытий или надежных мест защиты от обстрелов», — призвал он.

Видео дня

В вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что на Харьковском направлении армия РФ пытается удержать занятые рубежи, нанесла авиаудары возле Прудянки и Верхнего Салтова.

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