В Харьковской области из-за российских обстрелов сгорел музей Григория Сковороды, пострадал работник 7 мая, 14:18 Цей матеріал також доступний українською Спасатели ликвидировали пожар в здании литературно-мемориального музея Харьковской области (Фото:ГСЧС)

В Харьковской области на территории Золочевской общины 6 мая в 23:10 в результате попадания российского снаряда вспыхнуло здание литературно-мемориального музея.

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Об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что получил ранение работник музея, мужчина 1986 года рождения. Он был направлен в лечебное учреждение Харькова.



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«Пламя охватило почти все сооружение на площади около 300 кв. м. Силами подразделений ГСЧС огонь удалось локализовать в 00:00 и полностью ликвидировать в 08:05», — сообщили спасатели.



Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, самые ценные экспонаты музея не пострадали.

«Снаряд попал прямо в крышу здания… Помещение фактически уничтожено. Самые ценные экспонаты коллекции удалось спасти, их переместили заранее в безопасное место», — пишет он.

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