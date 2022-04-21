В Харьковской области значительно увеличилось количество раненых оккупантов: их свозят в поликлинику Балаклеи
Генштаб сообщает об увеличении количества раненых оккупантов в Харьковской области (Фото:Генштаб)
В Балаклее Харьковской области раненых российских оккупантов начали размещать в городской поликлинике.
Как отмечает Генштаб, это происходит несмотря на то, что госпиталь для оккупантов оборудован в здании местной музыкальной школы.
«Размещение оккупантов в городской поликлинике свидетельствует о значительном росте числа раненых и проблемах с их последующей медицинской эвакуацией», — говорится в сводке.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.