В Харьковской области значительно увеличилось количество раненых оккупантов: их свозят в поликлинику Балаклеи

21 апреля, 07:09
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Генштаб сообщает об увеличении количества раненых оккупантов в Харьковской области (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщает об увеличении количества раненых оккупантов в Харьковской области (Фото:Генштаб)

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В Балаклее Харьковской области раненых российских оккупантов начали размещать в городской поликлинике.

Как отмечает Генштаб, это происходит несмотря на то, что госпиталь для оккупантов оборудован в здании местной музыкальной школы.

«Размещение оккупантов в городской поликлинике свидетельствует о значительном росте числа раненых и проблемах с их последующей медицинской эвакуацией», — говорится в сводке.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Война России против Украины

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