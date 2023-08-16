Утром в небе над Харьковской областью уничтожили три российских беспилотника 16 августа, 12:17 Shahed (Фото:Serhii Smolientsev/Reuters)

Утром 16 августа в Харьковской области были уничтожены три БПЛА типа Shahed-136. Об этом сообщило Воздушное командование Восток в Facebook.

Отмечается, что подразделениям Воздушного командования Восток удалось обезвредить шахеды с помощью истребителя.

В ночь на среду, 16 августа, Россия атаковала Украину шахедами.

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Воздушные силы ВСУ заявили, что за ночь удалось сбить 13 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Они пытались атаковать Одесскую область.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что было зафиксировано попадание в один из портов Дуная. Пострадали складские помещения и зернохранилища, возникли пожары.