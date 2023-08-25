В Харьковской области усилят мобилизацию 25 августа, 17:46 Заседание Харьковской ОВА (Фото:Харьковская ОВА)

В Харьковской области решили усилить мобилизационные мероприятия. Для этого планируется наладить сотрудничество между властью, военкоматами и правоохранителями.

Об этом заявил заместитель начальника Харьковской ОВА Роман Семенух.

В рабочей встрече приняли участие:

и.о. начальника Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки;

представители территориальных управлений СБУ;

представители территориальных управлений ГБР;

представители территориальных управлений Национальной полиции;

представители территориальных управлений районных ТЦК;

главы районных военных администраций и громад региона.

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Отмечается, что участники межведомственного совещания обсудили шаги сотрудничества между органами, которые способствуют или осуществляют мобилизационные мероприятия на территории Харьковской области.

«С целью выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий. Также продолжаем всячески помогать нашим защитникам и защитницам», — сказал Семенуха.

Участники совещания также наметили шаги по созданию на территории районных военных администраций и населенных пунктов региона комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с усилением мобилизационных мероприятий.