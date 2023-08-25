В Харьковской области усилят мобилизацию

25 августа, 17:46
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Заседание Харьковской ОВА (Фото:Харьковская ОВА)

Заседание Харьковской ОВА (Фото:Харьковская ОВА)

В Харьковской области решили усилить мобилизационные мероприятия. Для этого планируется наладить сотрудничество между властью, военкоматами и правоохранителями.

Об этом заявил заместитель начальника Харьковской ОВА Роман Семенух.

В рабочей встрече приняли участие:

  • и.о. начальника Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки;
  • представители территориальных управлений СБУ;
  • представители территориальных управлений ГБР;
  • представители территориальных управлений Национальной полиции;
  • представители территориальных управлений районных ТЦК;
  • главы районных военных администраций и громад региона.

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Отмечается, что участники межведомственного совещания обсудили шаги сотрудничества между органами, которые способствуют или осуществляют мобилизационные мероприятия на территории Харьковской области.

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«С целью выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий. Также продолжаем всячески помогать нашим защитникам и защитницам», — сказал Семенуха.

Участники совещания также наметили шаги по созданию на территории районных военных администраций и населенных пунктов региона комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с усилением мобилизационных мероприятий.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Мобилизация Харьковская область Война России против Украины

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