В Харьковской области украинские бойцы уничтожили спецназовцев РФ и их склад с боеприпасами — видео 8 августа, 09:21 На севере Харьковской области спецназ РФ «отправился в ад» (Фото:Кадр видео Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ)

На севере Харьковской области украинские бойцы уничтожили российских спецназовцев и вражеский склад с боеприпасами.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале Восточного оперативно-территориального объединения НГУ.

«Аэроразведка и артиллерия Нацгвардии и Вооруженных сил при поддержке танков отправили в ад российских спецназовцев и склад с боеприпасами на севере Харьковской области», — говорится в подписи к ролику.

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Разведчики обнаружили место базирования подразделения российских оккупационных войск. После этого зафиксировали факт выгрузки артиллерийских боеприпасов.

Гвардейцы передали координаты цели украинским артиллеристам, после чего произвели корректировку огня.

«Камера БПЛА зафиксировала отличные результаты акта „доброй воли“ незваных гостей из фашистской России. Одновременно с ним состоялась плановая демилитаризация состава артиллерийских боеприпасов, бережно спрятанных в ангаре», — добавили бойцы.



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