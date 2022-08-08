В Харьковской области украинские бойцы уничтожили спецназовцев РФ и их склад с боеприпасами — видео

8 августа, 09:21
На севере Харьковской области спецназ РФ «отправился в ад» (Фото:Кадр видео Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ)

На севере Харьковской области спецназ РФ «отправился в ад» (Фото:Кадр видео Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ)

На севере Харьковской области украинские бойцы уничтожили российских спецназовцев и вражеский склад с боеприпасами.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале Восточного оперативно-территориального объединения НГУ.

«Аэроразведка и артиллерия Нацгвардии и Вооруженных сил при поддержке танков отправили в ад российских спецназовцев и склад с боеприпасами на севере Харьковской области», — говорится в подписи к ролику.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=DV5CgWElOOo&t=12s

Разведчики обнаружили место базирования подразделения российских оккупационных войск. После этого зафиксировали факт выгрузки артиллерийских боеприпасов.

Гвардейцы передали координаты цели украинским артиллеристам, после чего произвели корректировку огня.

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«Камера БПЛА зафиксировала отличные результаты акта „доброй воли“ незваных гостей из фашистской России. Одновременно с ним состоялась плановая демилитаризация состава артиллерийских боеприпасов, бережно спрятанных в ангаре», — добавили бойцы.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Война России против Украины

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