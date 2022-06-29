ВСУ уничтожили в Харьковской области склады 20-й армии РФ — видео

29 июня, 12:41
Арсеналы оккупантов находились в селе Граково (Фото:Скриншот видео Юрия Бутусова)

Арсеналы оккупантов находились в селе Граково (Фото:Скриншот видео Юрия Бутусова)

Во вторник, 28 июня, украинские военные установили местонахождение складов с боеприпасами российских оккупантов в Харьковской области и нанесли по ним удары артиллерией.

Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов, опубликовав соответствующее видео.

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По его словам, уничтоженные арсеналы, которые находились в селе Граково Чугуевского района, принадлежали 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа РФ.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=NGcBDeMv1JM

В то же время о потерях противника в результате артударов по их складам не сообщается.

https://www.youtube.com/embed/Gm9uvHk9VWE
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Боеприпасы Склад Война России против Украины

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