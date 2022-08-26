Бойцы ССО Азов уничтожили вражеский склад боеприпасов в Харьковской области — видео 26 августа, 14:36 В Харьковской области уничтожили склад с боеприпасами оккупантов (Фото:Кадр видео ССО Азов)

Бойцы полка специального назначения «Азов» уничтожили склад с боеприпасами российских оккупантов в поселке Тернова Харьковской области.



Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ССО Азов.

«В ходе операции в поселке Тернова Харьковской области бойцами ССО АЗОВ Харьков был уничтожен склад с боекомплектами и 38 единиц живой силы противника», — говорится в подписи к ролику.

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В ночь на среду, 24 августа, в оккупированном городе Токмак Запорожской области уничтожили вражеский склад с боеприпасами.

22 августа сообщалось об уничтожении в оккупированном РФ Донецке базы российской террористической группировки «Пятнашка».



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