Бойцы ССО Азов уничтожили вражеский склад боеприпасов в Харьковской области — видео

26 августа, 14:36
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В Харьковской области уничтожили склад с боеприпасами оккупантов (Фото:Кадр видео ССО Азов)

В Харьковской области уничтожили склад с боеприпасами оккупантов (Фото:Кадр видео ССО Азов)

Бойцы полка специального назначения «Азов» уничтожили склад с боеприпасами российских оккупантов в поселке Тернова Харьковской области.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ССО Азов.

«В ходе операции в поселке Тернова Харьковской области бойцами ССО АЗОВ Харьков был уничтожен склад с боекомплектами и 38 единиц живой силы противника», — говорится в подписи к ролику.

Видео дня

В ночь на среду, 24 августа, в оккупированном городе Токмак Запорожской области уничтожили вражеский склад с боеприпасами.

https://www.youtube.com/embed/gnv5wBBJpQ0

22 августа сообщалось об уничтожении в оккупированном РФ Донецке базы российской террористической группировки «Пятнашка».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Боеприпасы Склад Война России против Украины

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