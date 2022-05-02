ССО показали уничтожение скопления бронетехники РФ в Харьковской области — видео

2 мая, 10:50
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Оккупанты лишились танков Т-90 и Т-80БВМ, а также двух МТЛБ (Фото:Скриншот видео ССО)

Оккупанты лишились танков Т-90 и Т-80БВМ, а также двух МТЛБ (Фото:Скриншот видео ССО)

Украинские военные нанесли серьезный урон российским войскам под Харьковом, разгромив артиллерией позиции с бронетехникой ВС РФ.

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Об этом рассказало командование Сил спецопераций ВСУ, опубликовав соответствующее видео.

«Во время проведения разведывательных мероприятий наши воины обнаружили скопление вражеской техники. Через час после определения приоритетных целей для поражения, воины Движения сопротивления скоординировали подразделение одной из артиллерийских бригад», — говорится в сообщении.

Видео дня

В результате удара российские войска лишились четырех единиц техники:

  • танк Т-90 — уничтожен
  • танк Т-80БВМ — уничтожен
  • МТЛБ — уничтожен
  • МТЛБ — поврежден.

Кроме того, точным попаданием был уничтожен блиндаж противника. Потери среди личного состава оккупантов — уточняются.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Бронетехника Харьковская область Российские танки Российская военная техника Война России против Украины

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