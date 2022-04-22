В Харьковской области пограничники уничтожили артиллерию и систему ПВО оккупантов 22 апреля, 11:12 Цей матеріал також доступний українською ВСУ с помощью пограничников уничтожили три РСЗО и систему противовоздушной обороны российских оккупантов (Фото:Госпорганслужба)

В Харьковской области пограничники получили информацию о местах сосредоточения противника в нескольких населенных пунктах, в том числе их средств ПВО и артиллерии.

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Об этом сообщает Госпогранслужба.

Эти данные пограничники передали Вооруженным силам Украины. Впоследствии по указанным координатам было нанесено огневое поражение.

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В результате были уничтожены живая сила противника, три единицы РСЗО и система ПВО.

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