Бои на Харьковщине: в Глазуновке уничтожена газовая установка, российские оккупанты совершили 50 обстрелов жилых районов — глава ОГА 13 марта, 11:20 Цей матеріал також доступний українською Ночные обстрелы в Глазуновке (Фото:Пресс-сервис для State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

За минувшие сутки, 12 марта, российские оккупационные войска нанесли около 50 артиллерийских и минометных обстрелов по жилым районам Харькова, Чугуева, Изюма, Рогани.

Об этом сообщает глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

«По сравнению с предыдущими днями ситуация менее напряженная. Но ВСУ не теряют бдительности. Снова наблюдали определенную активность беспилотных летательных аппаратов противника для разведки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты продолжают атаковать Изюмский район и попали в установку комплексной подготовки газа возле с. Глазуновка. Произошло интенсивное горение газа. По данным спасателей, травмирован был один работник.

В Осколе, где оккупанты атаковали психоневрологический интернат, возобновили функционирование заведения, там находятся 350 подопечных и работники. Параллельно идет работа над эвакуацией.

«Каждый день наши бойцы наносят значительные потери противнику и не дают продвинуться вперед. В том же Изюмском районе мобильная группа противовоздушной обороны ВСУ сбила российский истребитель», — сообщил Синегубов.

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