В Харьковской области пограничники сбили российский беспилотник — фото

21 марта, 17:45
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Пограничники сбили российский беспилотник (Фото:dpsu.gov.ua)

Пограничники сбили российский беспилотник (Фото:dpsu.gov.ua)

В Харьковской области украинские пограничники обнаружили беспилотник, залетевший на разведку со стороны России.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы во вторник, 21 марта.

В ведомстве рассказали, что с помощью антидронового ружья пограничники обездвижили коптер, после чего успешно отработали стрельбу по воздушной цели.

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dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

Как выяснилось, пограничники приземлили модель FIMI X8SE с тепловизионной камерой и соответствующей рашистской свастикой.

В службе заявили, что российский хлам пойдет на запчасти.

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали около 960 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения количество уничтоженных военных РФ превысило 166 тысяч.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Харьковская область Беспилотник Война России против Украины

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