В Харьковской области пограничники сбили российский беспилотник — фото
Пограничники сбили российский беспилотник (Фото:dpsu.gov.ua)
В Харьковской области украинские пограничники обнаружили беспилотник, залетевший на разведку со стороны России.
Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы во вторник, 21 марта.
В ведомстве рассказали, что с помощью антидронового ружья пограничники обездвижили коптер, после чего успешно отработали стрельбу по воздушной цели.
Как выяснилось, пограничники приземлили модель FIMI X8SE с тепловизионной камерой и соответствующей рашистской свастикой.
В службе заявили, что российский хлам пойдет на запчасти.
По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали около 960 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения количество уничтоженных военных РФ превысило 166 тысяч.