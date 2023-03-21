В Харьковской области пограничники сбили российский беспилотник — фото 21 марта, 17:45 Пограничники сбили российский беспилотник (Фото:dpsu.gov.ua)

В Харьковской области украинские пограничники обнаружили беспилотник, залетевший на разведку со стороны России.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы во вторник, 21 марта.

В ведомстве рассказали, что с помощью антидронового ружья пограничники обездвижили коптер, после чего успешно отработали стрельбу по воздушной цели.

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Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Как выяснилось, пограничники приземлили модель FIMI X8SE с тепловизионной камерой и соответствующей рашистской свастикой.

В службе заявили, что российский хлам пойдет на запчасти.

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали около 960 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения количество уничтоженных военных РФ превысило 166 тысяч.