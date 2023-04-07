В Харьковской области три человека получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета — ГСЧС
Харьковская область (Фото:Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook)
В Чугуевском районе Харьковской области трое гражданских получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета.
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Харьковской области.
Там отметили, что событие произошло в поле возле села Николаевка Чкаловской громады. В результате взрыва двое мужчин и женщина получили ранения разной степени тяжести. Окончательные обстоятельства выясняются.
Напомним, в Харьковской области 6 апреля на взрывоопасных предметах подорвались двое гражданских.
Спасатели предупреждают, что неразорванные снаряды могут быть в заброшенных домах, под открытым небом, на полях, в лесах, на обочинах дорог, детских площадках.
Если вы обнаружили взрывоопасный или подозрительный предмет, не прикасайтесь к нему, отойдите по крайней мере на 100 метров. Отметьте место палкой, одеждой, камнями
На сайте ГСЧС можно найти, как выглядят самые распространенные взрывоопасные предметы.