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В Харьковской области сжигание травы привело к гибели человека

Сегодня, 16:14
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В Харьковской области сжигание травы привело к гибели человека - фото

ГСЧС

В результате пожара погиб мужчина 1973 года рождения

В понедельник, 8 апреля, в поселке Буды Харьковского района в результате сжигания травы погиб человек.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, тело мужчины 1973 года рождения было обнаружено в сгоревшей сухой траве возле заброшенного домовладения на улице Кузнецова.

Сейчас обстоятельства его гибели устанавливают правоохранители.

Также отмечается, что за прошедшие сутки харьковским пожарным приходилось 86 раз выезжать на вызовы, связанные с горящей травой, из-за которой пострадали два частных домов, шесть хозяйственных сооружений и гараж.

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

В связи с этим спасатели призывают людей не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области сжигания сухой травы унесло жизни двух людей.

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