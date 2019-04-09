В Харьковской области сжигание травы привело к гибели человека Сегодня, 16:14 118 Цей матеріал також доступний українською ГСЧС В результате пожара погиб мужчина 1973 года рождения ГСЧС

В понедельник, 8 апреля, в поселке Буды Харьковского района в результате сжигания травы погиб человек.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, тело мужчины 1973 года рождения было обнаружено в сгоревшей сухой траве возле заброшенного домовладения на улице Кузнецова.

Сейчас обстоятельства его гибели устанавливают правоохранители.

Также отмечается, что за прошедшие сутки харьковским пожарным приходилось 86 раз выезжать на вызовы, связанные с горящей травой, из-за которой пострадали два частных домов, шесть хозяйственных сооружений и гараж.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В связи с этим спасатели призывают людей не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области сжигания сухой травы унесло жизни двух людей.