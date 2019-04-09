В Харьковской области сжигание травы привело к гибели человека
В понедельник, 8
апреля, в поселке Буды Харьковского района в результате сжигания травы
погиб человек.
Как сообщили в
Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, тело мужчины 1973 года рождения было
обнаружено в сгоревшей сухой траве возле заброшенного домовладения на улице Кузнецова.
Сейчас
обстоятельства его гибели устанавливают правоохранители.
Также отмечается,
что за прошедшие сутки харьковским пожарным приходилось 86 раз выезжать на
вызовы, связанные с горящей травой, из-за которой пострадали два частных домов,
шесть хозяйственных сооружений и гараж.
В связи с этим спасатели
призывают людей не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать
элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.
Ранее сообщалось,
что в Житомирской области сжигания сухой травы унесло жизни двух людей.