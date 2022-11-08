Настоятель храма московского патриархата в Харьковской области оказался коллаборантом — СБУ

8 ноября, 14:38
Поделиться:
Злоумышленник использовал храм для распространения кремлевской пропаганды (Фото:Оперативний ЗСУ)

Злоумышленник использовал храм для распространения кремлевской пропаганды (Фото:Оперативний ЗСУ)

Правоохранители уличили настоятеля одного из храмов так называемого московского патриархата в Харьковской области в сотрудничестве с российскими оккупантами.

Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Читайте также:
Называл Украину «Малороссией». СБУ сообщила о подозрении митрополиту одной из епархий Московского патриархата

В период временно оккупации РФ Купянского района злоумышленник в своих «проповедях» активно призывал местную общину поддерживать захватчиков, оправдывая их военные преступления.

Видео дня

Кроме того, он тесно контактировал с местным гауляйтером Виталием Ганчевым, вместе с которым и разработал план по использованию церкви для распространения кремлевской пропаганды в попытке дискредитировать украинских защитников.

Читайте также:

В СБУ напомнили, что священники подконтрольного РПЦ Московского патриархата нередко становятся агентами РФ (Фото:СБУ) «Корректировщики огня в рясах»: и.о. главы СБУ оценил угрозу Московского патриархата в Украине

При этом к своей преступной деятельности коллаборант привлек еще и одну из прихожанок, с которой в итоге и сбежал во время освобождения региона Силами обороны.

Сейчас пособники кремлевского режима пытаются избежать ответственности, прячясь в РФ, однако, несмотря на это, в отношении них было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации) Уголовного кодекса Украины.

Оба подозреваемых объявлены в розыск. Им грозит до трех лет лишения свободы.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1589951437051920385
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Харьковская область УПЦ МП Священники Коллаборант Московский патриархат Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X