Настоятель храма московского патриархата в Харьковской области оказался коллаборантом — СБУ 8 ноября, 14:38 Злоумышленник использовал храм для распространения кремлевской пропаганды (Фото:Оперативний ЗСУ)

Правоохранители уличили настоятеля одного из храмов так называемого московского патриархата в Харьковской области в сотрудничестве с российскими оккупантами.

Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.

В период временно оккупации РФ Купянского района злоумышленник в своих «проповедях» активно призывал местную общину поддерживать захватчиков, оправдывая их военные преступления.

Видео дня

Кроме того, он тесно контактировал с местным гауляйтером Виталием Ганчевым, вместе с которым и разработал план по использованию церкви для распространения кремлевской пропаганды в попытке дискредитировать украинских защитников.

При этом к своей преступной деятельности коллаборант привлек еще и одну из прихожанок, с которой в итоге и сбежал во время освобождения региона Силами обороны.

Сейчас пособники кремлевского режима пытаются избежать ответственности, прячясь в РФ, однако, несмотря на это, в отношении них было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации) Уголовного кодекса Украины.

Оба подозреваемых объявлены в розыск. Им грозит до трех лет лишения свободы.