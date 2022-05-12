В Харьковской области глава суда склоняла коллег сотрудничать с оккупантами

12 мая, 16:48
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Судье заочно объявлено о подозрении в государственной измене (Фото:Офис генпрокурора)

Судье заочно объявлено о подозрении в государственной измене (Фото:Офис генпрокурора)

Главу Волчанского районного суда Харьковской области уличили в работе на российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в Офисе генерального прокурора.

После захвата города войсками РФ злоумышленница способствовала созданию там фейкового «судебного органа».

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Кроме того, коллаборантка склоняла к сотрудничеству с захватчиками и других своих коллег, утверждая, что российские военные якобы не представляют никакой угрозы.

На данное время судье заочно объявлено о подозрении в государственной измене в период военного положения.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Государственная измена Коллаборант Судья Война России против Украины

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