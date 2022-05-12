В Харьковской области глава суда склоняла коллег сотрудничать с оккупантами
Судье заочно объявлено о подозрении в государственной измене (Фото:Офис генпрокурора)
Главу Волчанского районного суда Харьковской области уличили в работе на российских оккупантов.
Война России против Украины — главные события 12 мая
Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в Офисе генерального прокурора.
После захвата города войсками РФ злоумышленница способствовала созданию там фейкового «судебного органа».
Кроме того, коллаборантка склоняла к сотрудничеству с захватчиками и других своих коллег, утверждая, что российские военные якобы не представляют никакой угрозы.
На данное время судье заочно объявлено о подозрении в государственной измене в период военного положения.
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