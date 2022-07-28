Жительницу Харьковской области приговорили к 15 годам с конфискацией имущества за госизмену 28 июля, 11:58 Осужденная передавала оккупантам сведения о дислокации украинских военных и техники (Фото:VBlock/pixabay.com)

Змиевский районный суд Харьковской области приговорил местную жительницу к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества за сотрудничество с оккупантами.

Об этом в четверг, 28 июля, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Во время следствия было установлено, что с начала полномасштабного вторжения российских войск 39-летняя коллаборантка из села Высочиновка Чугуевского района систематически собирала сведения о дислокации украинских военных и техники, которые передавала через соцсети представителям РФ и подконтрольных ей террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

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Фото: Прокуратура

Решением суда злоумышленница была признана виновной в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

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