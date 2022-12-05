В Харьковской области сократили комендантский час 5 декабря, 17:44 Деоккупация населенных пунктов в Харьковской области (Фото:Боровский поселковый совет/facebook.com)

В Харьковской области сократили время комендантского часа. С понедельник, 5 декабря, она будет действовать с 23:00 до 05:00.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Сергей Синегубов.

По его словам, такое решение Харьковская областная военная администрация приняла в ответ на многочисленные обращения представителей бизнеса, предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность, работников транспортной сферы и так далее.

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Он также добавил, что это решение было согласовано с военным руководством. Сейчас ситуация с безопасностью позволяет пойти на уменьшение продолжительности комендантского часа.

1 ноября замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Харьковской области с начала российского вторжения освобождены 568 населенных пунктов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов говорил, что в области 24 населенных пункта остаются под временной оккупацией РФ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявлял, что Харьковская область почти полностью освобождена, но в регионе постоянно сохраняется угроза нового наступления российских оккупантов.