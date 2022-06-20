Убегали от оккупантов. В Харьковской области на вражеской мине подорвался автомобиль с семьей, погиб мужчина

20 июня, 15:20
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Семья подорвалась на мине в Харьковской области (Фото:dsns.gov.ua)

Семья подорвалась на мине в Харьковской области (Фото:dsns.gov.ua)

В Харьковской области на вражеской мине подорвался автомобиль с убегающей от российских оккупантов семьей.

Об этом сообщил Золочевский поселковый совет в Facebook.

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В ведомстве рассказали, что семья из села Турово на собственном автомобиле хотела эвакуироваться из временно оккупированного населенного пункта на безопасную территорию.

Видео дня
https://www.facebook.com/photo?fbid=1401538930315047&set=gm.3251441391756189

В результате мужчина погиб на месте, его жена получила ранения и была госпитализирована, ребенок не пострадал и находится с матерью.

https://www.youtube.com/watch?v=eoZ6dFhEn3c&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Харьковская область Мины Война России против Украины

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