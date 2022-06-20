Убегали от оккупантов. В Харьковской области на вражеской мине подорвался автомобиль с семьей, погиб мужчина
Семья подорвалась на мине в Харьковской области (Фото:dsns.gov.ua)
В Харьковской области на вражеской мине подорвался автомобиль с убегающей от российских оккупантов семьей.
Об этом сообщил Золочевский поселковый совет в Facebook.
В ведомстве рассказали, что семья из села Турово на собственном автомобиле хотела эвакуироваться из временно оккупированного населенного пункта на безопасную территорию.
В результате мужчина погиб на месте, его жена получила ранения и была госпитализирована, ребенок не пострадал и находится с матерью.
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